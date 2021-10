Kroongetuige heeft spijt van moord: ‘Dit ging te ver, ik moet op de blaren zitten’

VIDEOOndanks een berg aan belastend bewijs blijft verdachte Michel K. volhouden: hij heeft in juli 2017 niet de Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels doodgeschoten . Dat zijn dna op het moordwapen en de gebruikte vluchtauto's is gevonden komt, omdat hij die zou hebben geleverd aan medeverdachte Tony de G., die kroongetuige is. Die toonde spijt: ,,Dit gaat veel te ver.”

Dat zei Michel K. dinsdagochtend in de extra beveiligde rechtbank De Bunker in Amsterdam, tijdens de bespreking van de moord die in juli 2017 in Breukelen werd gepleegd. Wessels (30) was een bekende in het Amsterdamse criminele circuit en was al gewaarschuwd dat hij op een dodenlijst stond. Op vrijdagmiddag 7 juli 2017 dacht hij een afspraak te hebben met iemand op het P+R-terrein bij station Breukelen. Daar aangekomen werd hij vrijwel meteen onder vuur genomen, waarna hij overleed aan zijn verwondingen. De schutter en de chauffeur van de vluchtauto reden weg. Het plan was om in Loenersloot de vluchtauto in brand te steken, maar dat lukte niet.

Volledig scherm De Amsterdamse crimineel Jaïr Wessels (inzet) werd op het P+R-terrein bij station Breukelen geliquideerd. © Michel van Bergen/AD

Uiteindelijk vond de recherche in de vluchtauto de gebruikte moordwapens, met daarop het dna-materiaal van Michel K. In de auto is ook het dna van Tony de G. aangetroffen. De twee zijn op dat moment al op de vlucht geslagen naar Spanje, waar ze in oktober 2017 worden aangehouden. De G. geeft al snel toe dat hij betrokken is geweest als chauffeur. Aanvankelijk wil hij niet vertellen wie de schutter is geweest. Later, als hij kroongetuige is geworden en een deal heeft gesloten met het Openbaar Ministerie, vertelt hij dat het Michel K. is geweest die Wessels doodschoot. De opdracht voor de moord zou zijn gekomen van Delano R., de voorman van motorclub Caloh Wagoh waar zij zelf ook lid van waren. De moord op Wessels maakt deel uit van het immense liquidatieproces Eris.

Kroongetuige Tony de G. heeft spijt van moord

Michel K. wijst de verklaringen van Tony de G., met wie hij jarenlang bevriend was, van de hand. Dat zijn dna op het moordwapen was gevonden zou kunnen, omdat hij die wapens had gekocht. ,,Tony werd bedreigd. Ik heb wapens geleverd voor Tony, want ik was de laatste bij wie hij terecht kon.” Details over de aankoop kon hij niet leveren ‘vanwege de veiligheid’. Dat de belastende verklaringen van de kroongetuige overeenkomen met bevindingen van het rechercheteam zei Michel K. niet te kunnen plaatsen. Hij ontkent al sinds zijn aanhouding betrokken te zijn geweest bij de liquidatie.

Tony de G. daarentegen is van mening dat hij als chauffeur net zo schuldig is als de schutter. ,,Ik ben geen lieverdje, ik ben altijd bezig geweest met drugshandel. Maar dit was een stap te ver. Het gaat gewoon veel te ver. Ik moet daarvoor op de blaren zitten. Ik vind het verschrikkelijk voor de ouders, dat dit hen is overkomen.” Later krijgen de nabestaanden van Wessels de kans om de verdachten toe te spreken. Het Eris-proces, waarin nog vier andere moorden en een reeks moordpogingen worden besproken, duurt nog enkele maanden. In januari 2022 zal het OM strafeisen uitspreken tegen de verdachten.

