Kritiek op nieuw plan voor toegankelijkheid natuurgebied Posbank: ‘Dit wordt een ramp’

Als het aan de gemeenteraden van Rheden en Rozendaal ligt, blijft de Posbank van 1 april tot 1 november in de weekeinden gedeeltelijk toegankelijk voor automobilisten. Ze kunnen dan geen rondje meer rijden, maar nog wel parkeren bij Beekhuizen in Velp, bij het Posbankpaviljoen, bij De Lappendeken in De Steeg en bij het Bezoekerscentrum Veluwezoom in Rheden.