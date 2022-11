Kritiek op Gelderse bedrijven die actief blijven in Rusland: ‘Ze steunen indirect oorlog tegen Oekraïne’

Politie erkent fout bij belagen Amnesty, verrast door ‘goed georgani­seer­de’ sinter­klaas­rel­len Staphorst

De politie in Oost-Nederland erkent dat er een fout is gemaakt bij de bescherming van de Amnesty-waarnemers die zaterdag tijdens de sinterklaasrellen in Staphorst werden belaagd. De mobiele eenheid was aanwezig, maar stond op een andere plaats. Coördinator José Rooijers stelt dat de relschoppers goed georganiseerd waren. ,,Ze hadden overal ogen en oren.”

23 november