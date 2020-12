Krimpt of groeit de epidemie? ‘We gaan kijken wat de cijfers echt laten zien’

Coronavirus LIVE | Rutte wil zich best op camera laten vaccineren

17:13 Premier Mark Rutte zou zich best ‘zichtbaar’ willen laten vaccineren ‘als het helpt om meer mensen te laten deelnemen’, zei hij vandaag. Wel wil hij netjes op zijn beurt wachten. En dat kan best nog maanden duren, zegt hij. ,,Voor zover ik weet heb ik geen onderliggende klachten en ik ben te jong om in die eerste groep te zitten.”Ook vandaag houden we je live op de hoogte van het coronanieuws. Lees hier het liveblog van de afgelopen dagen terug.