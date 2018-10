Krijgt Holleeder nu echt levenslang?

Vanaf vandaag begint de rechtbank in de zwaarbeveiligde 'bunker' in Amsterdam aan het doorspitten van de omvangrijke moorddossiers, en vanaf volgende week treden de kroongetuigen aan. Eerst Peter la Serpe, die heeft bekend dat hij Houtman in 2005 heeft doodgeschoten. Aanvankelijk had La Serpe de rol van Holleeder als opdrachtgever weggelaten uit zijn verklaringen, uit angst, maar in 2011 gooide hij zijn bom: Holleeder had in zijn bijzijn gezegd dat 'Osdorp eerst' moest, van de uitstaande moordopdrachten.



La Serpe heeft ook uitvoerig verklaard hoe hij de liquidatie van Van der Bijl voorbereidde. Tot uitvoering kwam het overigens niet: tijdens de voorbereidingen werden ze gezien en de tussenpersoon, 'moordmakelaar' Fred Ros, wierf de uiteindelijke uitvoerders, die inmiddels zijn veroordeeld.



Ros is een week later als getuige aan de beurt. Hij kreeg van de rechtbank dertig jaar. Hij koos eieren voor zijn geld en liep over naar justitie. Hij vertelde dat hij in Diemen, Beverwijk en Rotterdam van Soerel opdracht had gekregen voor de moord op Van der Bijl en het gerechtshof geloofde hem. Het hof zag ook 'onmiskenbaar aanwijzingen' dat Soerel in de aanloop naar de moorden op Houtman en Van der Bijl nog contact had met Holleeder - waar Soerel en Holleeder bij hoog en bij laag volhouden dat ze al lang hadden gebroken.