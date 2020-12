Krijgen we ooit nog een witte kerst? 'We zijn de winter aan het kwijtraken’

Podcast Gegijzeld: ‘We zaten ineens middenin een grote aanslag en moesten over mensen heen kruipen’

11:00 ,,Ik wist gewoon: ik krijg zo een kogel hier”, zegt Ferry Zandvliet in de nieuwe aflevering van de podcast Gegijzeld met Arjan Erkel. Zandvliet overleefde vijf jaar geleden de aanslag op concertzaal Bataclan in Parijs. ,,Ik dacht dat ik dood zou gaan. Even daarvoor stond ik op mijn telefoon te kijken en hoorde ik ineens het schieten van de Kalasjnikovs. Toen hebben we ons zo klein mogelijk gemaakt en zijn we over andere mensen heen gekropen om naar buiten te gaan.”