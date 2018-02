Krijg jij ook de hele dag statische schokken? Dit kan je eraan doen

Een schok van jewelste als je de deurklink vastpakt, een blaadje uit de printer haalt, de kat aait of je collega een hand geeft. Een statische schok kan je onverwacht een flinke opdonder geven. Sommige mensen hebben er veel meer last van dan anderen, zeker nu het buiten zo koud is. Waarom? En wat kan je eraan doen?

Statische elektriciteit ontstaat wanneer isolerende materialen in contact komen met elkaar. Als jij bijvoorbeeld de hele dag op je bureaustoel zit te schuiven, ontstaat er wrijving tussen de stof van je broek en de stof van je stoel. Hierdoor word je elektrisch geladen. Normaal vloeit deze elektrische lading meteen de aarde in, maar soms lukt dat door bepaalde (lucht)omstandigheden niet. Hoe kouder het is, hoe meer last sommige hebben van statische schokken. Dat komt omdat koude lucht minder vocht bevat, waardoor er meer wrijving ontstaat.

Zodra je dan een geleidend voorwerp aanraakt, zoals bijvoorbeeld de kat, de printer of het liftknopje, ontstaat er een ontlading en krijg je een schok. Soms zelfs met vonk en al. De statische elektriciteit kan oplopen tot 4000 of 5000 Volt.

Hoe kom je er vanaf? Ans Noordink (45) uit Haaksbergen heeft een oplossing. Op haar werk heeft ze namelijk veel last van statische schokken. ,,Als ik op een knopje van de printer druk, zie je gewoon een vonkje. Je voelt het echt, als een soort speldenprikje." Per toeval heeft Ans ontdekt hoe ze er vanaf komt: ,,Ik ga voordat ik iets uit de printer haal of iemand een hand geef altijd even tegen de kantoorplant aanstaan die naast de printer staat. Dan ontlaad ik even, en kunnen we weer door."

🎇Ans🎆 on Twitter Met deze koude weersomstandigheden ben ik nogal statisch. Nu ben ik erachter gekomen dat ontladen via de kantoorplant minder pijnlijk is dan via het aanraken van printer. Ik sta dus meerder keren per dag redelijk intiem tegen een of andere palm aan te schurken mensen.

Plantenknuffelaar

Gelukkig voor Ans (en haar collega's) is het niet zó erg dat ze de hele dag noodgedwongen staat te knuffelen met de planten op haar werk. Heel veel last van al die statische schokken heeft ze dan ook niet. ,,Het is wat het is en ik ben het gewend. Ik heb al last van statische schokken zolang ik me kan herinneren."

Thuis, met haar katten, let ze er wel extra op. ,,Ik probeer mijn katten niet bij de oortjes te aaien, want dan krijgen ze een schok en zie ik echt dat ze er last van hebben." De mate van statische ontlading is bij Ans daarbij seizoensgebonden, net als bij veel andere mensen.

Hoe komt het dat we er in de winter veel meer last van hebben dan in andere seizoenen? Heel simpel: droge lucht is één van de grootste oorzaken van statische elektriciteit en in de winter is de luchtvochtigheid nu eenmaal lager dan in de zomer. Bovendien hebben we het allemaal graag lekker warm, wat betekent dat de verwarming meestal op volle toeren draait, wat er weer voor zorgt ervoor dat de lucht droger wordt. Op veel kantoren ligt daarbij vloerbedekking en wordt de luchtvochtigheid niet gecontroleerd, waardoor mensen er op het werk meer last van hebben dan thuis.

Bij de één wel, de ander niet

Niet iedereen heeft er even veel last van. Dat komt dikwijls omdat de weerstand van de huid verschilt per persoon. Heb je bijvoorbeeld een droge huid, gebruik je geen wasverzachter en loop je altijd op rubberen zolen? Dan zou je er sneller last van kunnen hebben. Een vette huid zou namelijk meer weerstand hebben, waardoor de elektrische lading niet snel een uitweg vindt en de lading als het ware bij je houdt. Voor Ans gaat dat argument alleen niet op: ,,Ik heb geen droge huid, gebruik wasverzachter, en ik heb het ook als ik op blote voeten loop." Gelukkig voor Ans is zij op haar werk gezegend met een plant.