Koudste lentestart ooit: -9,6 graden laagste temperatuur

Nergens meer varkens dan in Nederland

21:17 Nergens in Europa leven per vierkante kilometer zoveel varkens als in Nederland: 296. Per inwoner telt Nederland 0,7 varkens. Dat blijkt uit berekeningen op basis van cijfers die Eurostat vandaag publiceerde. Sinds 2006 is het aantal varkens in Nederland met bijna 10 procent toegenomen.