Koudste 18 september ooit gemeten, maar weersverbetering op komst

Zondag is officieel de koudste 18 september ooit gemeten. De maximumtemperatuur in De Bilt bleef volgens Weeronline steken op 13,3 graden. Het oude record uit 1962 stond op 13,5 graden.

‘Als de temperatuur vanavond niet boven de 13,5 graden uitkomt in De Bilt (en daar lijkt het wel op), dan hebben we een kouderecord voor 18 september te pakken’, meldt Weerplaza op Twitter.

Op een paar plekken in het oosten van het land kwam de maximumtemperatuur nog lager uit. Zo bleef het kwik in Enschede tot dusver steken op slechts 12,1 graden.

De zon was nauwelijks te zien in De Bilt en in de middag regende het haast onophoudelijk. Daardoor werd de maximumtemperatuur al om 12.40 uur bereikt. Daarna koelde het gestaag af naar zo’n 11,3 graden. De vorige keer dat een landelijk kouderecord werd neergezet was op 6 oktober 2019. Dit jaar kwam het al wel tot vier warmterecords.

De laatste keer dat in De Bilt 15 graden niet werd gehaald was op 30 mei. Sindsdien kwam de temperatuur 110 dagen lang boven 15 graden uit.

Buien

Dit weekend trokken er ook flink wat buien over het land, met lokaal veel neerslag. Met name in het westen was het op sommige plekken erg nat. Volgens weerman Raymond Klaassen zijn we nog niet van de buien af, maar is er wel droger weer onderweg. Dat hebben we te danken aan de verplaatsing van een hogedrukgebied boven het Verenigd Koninkrijk.

De oostflank daarvan houdt nu nog een strakke noordwestelijke stroming in stand die koude en onstabiele lucht richting ons land aanvoert, waarin boven het relatief warme Noordzeewater gemakkelijk buien kunnen ontstaan. Doordat dit hogedrukgebied zich langzaam naar het oosten verplaatst en de koudste lucht richting Noordoost-Europa drukt, krijgen wij een weersverbetering.

Maandag neemt de buiigheid al af, dinsdag blijft het op veel plaatsen droog en woensdag en donderdag verlopen eveneens droog met wolkenvelden en af en toe zon. ‘De kustprovincies blijven op dinsdag en woensdag wel gevoelig voor enkele buien, maar deze zijn over het algemeen licht', voorspelt Klaassen. ‘De temperatuur loopt landinwaarts verder op en komt weer in de buurt van de 18-19 graden, waarden die gebruikelijk zijn in deze tijd van het jaar.’ De afgezwakte wind waait die dagen ook meer uit een zuidelijke richting. ‘Woensdag en donderdag kunnen landinwaarts wel grijs starten door nevel of mist', waarschuwt de meteoroloog.

Korte duur

Het drogere en rustigere weer lijkt geen lang leven beschoren. De belangrijkste grote weermodellen laten de stroming tegen het weekend weer terugdraaien naar het noordwesten als een nieuw hogedruksysteem opbouwt ten westen van Ierland. ‘Hierdoor wordt het in ons land opnieuw nat en wisselvallig met in de kustgebieden soms veel wind. Vanaf vrijdag kunnen de eerste buien ons weer bereiken’ aldus Klaassen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: