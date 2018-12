Korting op eigen mok slaat aan: 60.000 minder plastic bekers bij NS

NS maakte begin oktober bekend dat reizigers 25 cent korting ontvangen in 200 stationswinkels, waaronder filialen van Julia's, de Kiosken en de AH To Go. Dan moeten ze wel koffie, thee of warme choco in een meegebrachte herbruikbare beker laten serveren. Met de ‘Breng je Beker’ korting willen de spoorwegen hun bijdrage leveren aan het milieu en de afvalberg op stations tegengaan.



Inmiddels zijn er 60.000 drankjes in eigen bekers getapt en daarmee dus hetzelfde aantal plastic bekers uitgespaard. Een mooi begin, maar het kan nog veel beter, zegt Carola Wijdoogen, directeur Duurzaam Ondernemen bij de NS. ,,Het kan nog veel beter. Laten we die 60.000 veranderen in 30 miljoen.”



Een ander initiatief waar de meegebrachte beker voor kan worden gebruikt zijn de gratis watertappunten die de spoorwegen op of bij 200 stations gaan aanleggen.