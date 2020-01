Kort geding om camerabeelden van tramaanslag, passagier wil inzage

Een van de inzittenden van de Utrechtse tram waarin vorig jaar een aanslag werd gepleegd, eist inzage in de volledige camerabeelden van het moment van de aanslag. Daarover dient morgen een kort geding in Den Haag, zo bevestigt een woordvoerder van de rechtbank.

Toen Gökmen Tanis op 18 maart vorig jaar het vuur opende op willekeurige inzittenden van een tram in Utrecht, stonden de beveiligingscamera’s in het voertuig aan. Politie en Openbaar Ministerie hebben gebruikgemaakt van die beelden voor de opsporing en vervolging van Tanis. Het OM heeft aangekondigd in de rechtszaak zelf alleen een animatie van de aanslag te laten zien en niet de beelden zelf.

Beschoten

Een van de inzittenden van de tram eist nu in kort geding wel inzage in de integrale beelden. Hij zou die willen zien om te bewijzen dat Tanis ook op hem wilde schieten en dat het wapen daarbij meerdere malen heeft gehaperd. Dat blijkt volgens hem niet uit de beelden die het OM hem tot nu toe heeft laten zien. ,,Hij wil kunnen aantonen dat het in zijn geval niet alleen om bedreiging gaat, maar om poging tot moord’’, aldus Karim Aachboun, juridisch adviseur van de passagier. De passagier wil vooralsnog anoniem blijven. Dat het wapen van Tanis zeker één keer haperde, was al wel bekend.

Om de beelden te krijgen heeft de passagier het ministerie van Justitie en Veiligheid en vervoersmaatschappij Qbuzz voor de rechter gedaagd. Een woordvoerder van het Openbaar Ministerie in Utrecht stelt dat het OM op de hoogte is van de zaak, maar wil er verder niet op ingaan.