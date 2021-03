Korporaal (29) breekt in bij apotheek en steelt morfine voor zieke echtgenote

Het gaat om zes inbraken bij de apotheek aan de Dorpsstraat vanaf december 2019. De man deed ook nog een poging om bij een apotheek in Arnhem morfine te stelen, maar er lag niks.

Doodzieke vrouw

Zijn vrouw kreeg al een behoorlijke hoeveelheid van de pijnstiller voorgeschreven door artsen, maar had volgens de korporaal nog steeds veel pijn. Haar situatie was zo schrijnend dat ze een euthanasieaanvraag had gedaan. De gedachte zonder haar verder te moeten leven vond hij ondraaglijk. Daarom diende hij haar de extra morfine toe zonder dat ze het wist.



De artsen hadden geweigerd extra te geven, de vrouw zat al aan de grens. Maar de korporaal meende dat hij dat wel kon doen. Hij zat bij het Korps Commandotroepen en had een medische opleiding gevolgd. Hij is niet bang geweest haar een overdosis te geven, zei hij.

Traumatisch verleden

Na zijn aanhouding is zijn vrouw in behandeling gegaan bij Iriszorg en kon de dosis pijnstilling deels worden afgebouwd. De man zei op de zitting bij de militaire kamer dat hij spijt had en zich schaamt voor wat hij heeft gedaan. Hij legde uit dat hij in die periode psychisch niet goed in orde was, waardoor hij niet helder nadacht.



Niet alleen was daar de situatie van zijn vrouw, ook heeft hij een moeilijke jeugd gehad. Daar bovenop kreeg hij bij Defensie traumatiserende gebeurtenissen te verwerken. Hij is uitgezonden geweest naar Afghanistan waar hij het nodige meemaakte.



Zo was hij erbij toen bij een oefening een collega per ongeluk werd doodgeschoten. Er was weinig ruimte binnen Defensie om alles te verwerken, zei hij, hij moest al gauw weer op missie. Hij kreeg een burn-out, een depressie en leed aan ptss (post-traumatische stressstoornis).



Inmiddels is hij al weer geruime tijd in behandeling. De kans op herhaling is klein en de reclassering vindt begeleiding niet meer nodig.

‘Dit kan absoluut niet’

De officier van justitie heeft oog voor de schrijnende situatie met zijn vrouw en de trauma’s die hij opliep in zijn jeugd en als militair. Maar hij vroeg zich ook af waarom hij zo enorm veel morfine stal. Het was meer dan hij zijn vrouw toediende.



De man heeft verklaard dat hij bij de inbraken doosjes heeft laten vallen waardoor ampullen kapot vielen. Maar de officier betwijfelt of alle morfine wel bestemd was voor zijn vriendin. Zeker omdat de korporaal heeft verklaard dat hij in het verleden weleens gebruikt heeft.



De officier verwijt hem dat hij niet naar andere oplossingen heeft gekeken. ,,Hij heeft deze keuze gemaakt, zonder zijn echtgenote erin te kennen.”



Omdat de man mantelzorger is voor zijn vrouw en in therapie is, vroeg hij geen gevangenisstraf. ,,Maar hij moet weten dat dit absoluut niet kan.”

Baan op het spel

De advocaat vindt de gevraagde werkstraf van 120 uur en twee maanden voorwaardelijke militaire detentie te hoog. Hij vreest dat zijn cliënt straks geen VOG, een verklaring voor goed gedrag, meer krijgt en zijn baan bij Defensie alsnog verliest. De man is nog steeds in dienst. Hij zit sinds zijn aanhouding thuis en werd tot nu toe nog steeds doorbetaald. Zijn werkgever is in afwachting van de uitkomst van de strafzaak.



De advocaat verzocht de militaire kamer van de rechtbank een schuldigverklaring uit te spreken zonder oplegging van straf, of het te houden op een geheel voorwaardelijke straf.



De uitspraak is over elf dagen.

