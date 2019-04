Kopstuk OM geschorst vanwege jarenlang ontkende liefdesrelatie

Volgens de commissie hebben toenmalig procureur-generaal Marc van Nimwegen en hoofdofficier van justitie Marianne Bloos vanaf het voorjaar van 2011 een liefdesrelatie verzwegen. Wel gingen er binnen het OM geruchten over de relatie, die leidden tot de overplaatsing van Van Nimwegen tot hoofdofficier van justitie in Rotterdam. Volgens de gedragscode van het OM hadden de twee de relatie moeten melden.



Het College van Procureurs-Generaal, de hoogste top binnen het OM, is ‘te terughoudend omgegaan met de geruchten over deze relatie’, aldus de commissie. Bovendien blijkt dat de aanbesteding van recruitment software bij het Openbaar Ministerie niet volgens de regels is verlopen. De aanbesteding werd gegund aan het bedrijf van de zwager van Marc van Nimwegen. Ook zijn jongere zus was daar werkzaam.



Van Nimwegen zei eerder geen bemoeienis te hebben gehad bij die gunning, maar volgens Fokkens is dat onjuist: ‘De Commissie acht aannemelijk dat betrokkene 1 (met wie Van Nimwegen wordt bedoeld, red.) de keuze voor het bedrijf van zijn zwager heeft bevorderd.’



In een reactie noemt OM-voorzitter Gerrit van der Burg de conclusies van de commissie ‘bijzonder pijnlijk’. ,,Het imago van het OM, dat onkreukbaar moet zijn, is beschadigd door het verwijtbare gedrag van twee hoofdofficieren en hoe de top van het OM daarmee is omgegaan.”