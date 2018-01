Koosjer restaurant HaCarmel in Amsterdam opnieuw mikpunt

Er werd de afgelopen maand wel eens tegen de ruiten gespuugd, 'gewoonte' volgens Bar-on, maar een dergelijke besmetting was nog niet voorgekomen, zegt hij. Aangifte doet het restaurant niet.



Bar-on heeft geen idee uit welke hoek dit maal de wind waait. ,,Ik heb geen idee en het heeft geen zin mensen te beschuldigen'', zegt de restaurateur. ,,Een ding weet ik honderd procent zeker. Het is geen Jood.''



Het is de tweede keer in korte tijd dat het restaurant in Amsterdam-Buitenveldert slachtoffer is van vandalisme. Op 7 december sloeg de Palestijnse Saleh A. (29) de ruiten van het restaurant in.



De man, uitgedost met een Palestijnse shawl en gewapend met een stuk hout, ging in gesprek met omstanders en twee agenten. Die konden hem niet overtuigen, waarna A. de ramen van het restaurant insloeg.