Koos en Jolentha zingen in hospice en vervolgens op uitvaart: ‘Sommigen lijken de dood even te vergeten’

Bewoners geëvacu­eerd na brand flatgebouw Amsterdam-Oost: ‘Vuur kwam via rooster binnen’

In een appartementencomplex aan de Joan Muyskenweg in Amsterdam-Oost heeft zaterdagavond en -nacht een grote brand gewoed. De bewoners werden geëvacueerd en keken toe hoe de vlammen uit het gebouw sloegen. ‘Ik ben vooral blij dat iedereen naar buiten is kunnen komen.’ Alle 95 woningen zijn voorlopig onbewoonbaar verklaard door de brandweer.