Koninklijke krabbel valt uit kast in Vollenhove

Politie verrast 'jonge held' na redden man uit water: 'Wij zijn zo trots'

10:28 Een jonge held. Zo noemt de politie de jongen die afgelopen woensdag samen met zijn moeder te hulp schoot toen een man dreigde te verdrinken in het Bronsbergenmeer in Zutphen. De redder in nood werd door agenten verrast met een passend cadeau.