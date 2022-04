Koningsnacht: Utrechtse binnenstad overvol, erg druk in Den Haag, gezellig druk in Amsterdam

De gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer naar de binnenstad te komen. De openbare evenementen voor Koningsnacht in het centrum van de stad zijn allemaal vol, aldus de gemeente op Twitter. In Den Haag wordt gesproken van ‘grote drukte’ en in Amsterdam is het ‘gezellig druk'.

Eerder op de avond riep de gemeente Utrecht al op niet meer naar het Vredenburg en het Stadhuisplein te komen vanwege de drukte. Een woordvoerster van de gemeente laat weten dat de oproep is gedaan om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt. Zij zegt dat voor zover bekend de sfeer nog altijd goed is.

Op meerdere plekken in de Utrechtse binnenstad zijn tot 01.00 uur koningsfeesten aan de gang. In Utrecht begon dinsdag om 18.00 uur ook al een grote vrijmarkt in de binnenstad. De markt gaat de hele nacht en komende dag door.

Volledig scherm De vrijmarkt in Utrecht. © ANP

Grote drukte in Haagse binnenstad

De Haagse binnenstad is dinsdagavond volgestroomd met bezoekers van het festival The Life I Live dat voor de tiende keer wordt gehouden. ,,Het is ontroerend dat we na twee jaar corona nu weer met zoveel mensen in de stad zijn in een gemoedelijke sfeer”, zegt woordvoerder Mark Boulas van de organisatie.

De Oekraïense band Go_A, die vorig jaar met het nummer SHUM vijfde werd tijdens het Eurovisie Songfestival in Rotterdam, opende het gratis muziekfestival omstreeks 19.00 uur. ,,Al ruim voordat hun optreden begon, stonden er honderden mensen te wachten”, zegt Boulas. ,,En bij het optreden werden dat er nog veel meer. Er waren ook veel Oekraïners die meezongen. Dat deden ook mensen die het Oekraïens niet beheersen.”

De Amsterdamse band Jungle By Night sluit het festival af met instrumentale afrofunk.

Volledig scherm The Life I Live festival in Den Haag. © Frank Jansen

Politie: gezellig druk in Amsterdam

Koningsnacht in Amsterdam verloopt vooralsnog zonder grote incidenten. Een woordvoerster van de politie laat weten dat het ‘gezellig druk’ is. De politie is volgens de zegsvrouw met veel mensen op de been in de hoofdstad.

Dat het dinsdag druk zou worden nadat de traditionele feestavond de afgelopen twee jaar niet doorging vanwege de coronacrisis, was ook geen verrassing. Maar er zijn halverwege de avond nog geen bijzonderheden gemeld, aldus de woordvoerster. Volgens haar is geen nieuws dan ook goed nieuws.