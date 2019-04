Koningsdag goed verlopen, NS zet extra mensen in om feestvierders thuis te brengen

,,Wij Amersfoort, wij de hele regio, wij de familie hebben een fantastisch feest gehad. Tegen deze kei wil je je heel vaak stoten. Ik kom graag vaak terug. Hartelijk bedankt!” Dat zei koning Willem-Alexander in zijn dankwoord aan de Amersfoorters op het Eemplein.



De koninklijke familie is vandaag ruim 2,5 uur op bezoek geweest in Amersfoort, en werd daar hartelijk ontvangen door zo'n 45.000 mensen. Tijdens de tour door de stad werden de koning en zijn gemaal getrakteerd op talloze optredens en verrassingen. De familie werd ook nog getest tijdens een regioquiz, waarbij vooral prinses Alexia hoge ogen gooide. Op de vraag van quizmaster Luuk Ikink hoeveel eitjes dertig- tot veertigduizend parasolmieren gezamenlijk leggen, wees de prinses haar team Baarn er direct op dat het een strikvraag was. ,,Alleen de koningin legt eitjes.’’

Knuffel

Ontroerend was het moment waarop de 9-jarige Sarah - overmand door emoties - een warme knuffel kreeg van koningin Máxima. Een foto van het moment ging direct viral op Twitter. ,,Dit is echt de mooiste dag van mijn leven. De foto komt op mijn kamer. Het zal voor altijd een herinnering zijn’’, aldus Sarah.



Burgemeester Lucas Bolsius kijkt terug op ‘een fantastische Koningsdag’. Vanaf het moment dat de koninklijke familie in Amersfoort uit de bus stapte kwam er volgens Bolsius ‘veel energie en enthousiasme vrij’ in de stad. ,,Je bent hier maanden mee bezig. Alles is bedacht en voorbereid, maar alles moet dan natuurlijk nog wel worden uitgevoerd. Dat is gelukt. We hebben historie geschreven’’, aldus de burgemeester.

Incidenten

Niet alleen in Amersfoort was het feest; in heel Nederland werden vrijmarkten, festivals en andere festiviteiten georganiseerd. Die verlopen vooralsnog zonder grote incidenten; de politie heeft in Amsterdam rond 20.00 uur veertien personen aangehouden, beduidend minder dan de zevenentwintig van vorig jaar.

Alleen in een trein bij Castricum ging het even mis: de ME moest ingrijpen toen een groep van zo’n vijftig relschoppers vernielingen aanrichtte in een trein. Na een eerste inspectie lijkt de schade mee te vallen, maar de NS is wel voornemens die te verhalen op de daders.

Ook de enkele honderden vrijwilligers van het Rode Kruis hebben een redelijk rustige Koningsdag gehad. In de loop van de avond werd het iets drukker bij de posten, maar storm liep het zeker niet. ,,Onze hulpverleners zagen de ‘normale’ dingen: blaren, incidentjes en mensen die iets teveel hebben gedronken’’, aldus een woordvoerster.

Treinen

De NS heeft vandaag ongeveer duizend extra personeelsleden ingezet om iedereen thuis te krijgen en de stations schoon te houden. Tijdens de speciale Oranjedienstregeling rijden er meer en langere treinen om feestgangers te vervoeren. Hoeveel mensen er totaal met de trein hebben gereisd is onduidelijk, maar alleen naar Amsterdam waren dat er al ongeveer 200.000.

Controles

Dat het weer zaterdag wat tegenviel, was goed voor de voedselveiligheid. De inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) hoefden nauwelijks boetes uit te delen voor onhygiënische toestanden met voedsel. Bij 57 inspecties werden zeven boetes uitgedeeld en achttien waarschuwingen uitgedeeld, bijvoorbeeld omdat verkopers niet op de juiste manier met voedsel omgingen. Als het warmer is dan 25 graden, is het moeilijker om bijvoorbeeld het vlees goed te houden en stijgt het aantal boetes, aldus de voedselwaakhond.

Ook Nederlandse militairen op missie in het buitenland hebben vandaag Koningsdag gevierd. Dat gebeurde met onder meer oranje tompoucen en sporttoernooien.

Lees hieronder alles nog eens rustig terug in ons Koningsdagblog.

Volledig scherm Koning Willem-Alexander en prinses Amalia tijdens Koningsdag 2019 in Amersfoort. © ANP

Volledig scherm © ANP