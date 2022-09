Koningin Máxima herhaalt in Texas: vrouwen moeten kansen pakken

Tegen vrouwen in Texas zegt koningin Máxima hetzelfde als tegen vrouwen in andere delen van de wereld: ,,Vrouwen moeten hun kansen pakken.’’ Dat vertelde de vorstin bij de afsluiting van haar vierdaagse werkbezoek aan de Verenigde Staten.

Het strikte abortusbeleid van de Texanen lag politiek gevoelig rond het bezoek van Máxima aan de staat. De conservatieve gouverneur Greg Abbott voerde vorig jaar een wet in die abortus na zes weken zwangerschap strafbaar stelt in Texas, zelfs als de zwangerschap het gevolg is van verkrachting of incest. Daarnaast kan een aangifte tegen een abortuskliniek die toch vrouwen die langer dan zes weken zwanger zijn behandelt, de verklikker een premie van 10.000 dollar opleveren.

Koningin Máxima en minister Liesje Schreinemacher (Buitenlandse Handel) werden door Abbott ontvangen en voerden daar ‘een heel goede discussie’ over abortus, stelde Máxima tegenover de pers in Houston. Samen met de minister sprak ze haar steun uit voor keuzevrijheid. ,,Daar staan wij helemaal achter.’’ De koningin spreekt zich vaker uit voor (financiële) zelfbeschikking van vrouwen, vooral ook in haar werk voor de Verenigde Naties.

Volledig scherm Koningin Máxima spreekt met de Nederlandse pers bij de afsluiting van haar werkbezoek aan Californië en Texas. © ANP

Cowboyhoeden

Met een bezoek aan Houston eindigde het bijzondere werkbezoek van de koningin, die eigenlijk samen met koning Willem-Alexander Californië en Texas zou bezoeken. Op doktersadvies bleef haar man in Nederland, vanwege de gevolgen van een longontsteking werd hem ontraden te vliegen. Als Máxima thuiskomt heeft ze, naast talloze beterschapswensen die zo'n beetje alle Amerikaanse gesprekspartners over wilden brengen, ook nog een echt presentje in haar koffer: burgemeester Sylvester Turner van Houston overhandigde de koningin op de slotdag van haar werkbezoek twee Texaanse cowboyhoeden. Eentje voor haarzelf en eentje voor Willem-Alexander.

Het werkbezoek aan Californië en Texas had een stevig economisch karakter, vanuit het Nederlandse bedrijfsleven reisde een flinke delegatie achter de koningin aan. De komende tijd zal dit bezoek aan het hof en bij het ministerie van Buitenlandse Zaken worden geëvalueerd, maar het is de verwachting dat het koningspaar de komende jaren aan meerdere staten zo'n werkbezoek zal brengen. De afgelopen jaren bezochten Willem-Alexander en Máxima zo alle afzonderlijke Duitse deelstaten, een rondgang die vorig jaar werd afgesloten met een staatsbezoek aan Berlijn. Alle 50 Amerikaanse staten bezoeken is ondoenlijk, het paar zal zich voornamelijk richten op de in economisch opzicht belangrijkste economieën. Daarnaast willen Willem-Alexander en Máxima ook ruimte hebben voor maatschappelijk zwaarwegende onderdelen in zo'n bezoek. Niet voor niets trapte de koningin dit werkbezoek zo'n beetje af in de queerwijk The Castro in San Francisco.

Volledig scherm Koningin Máxima op bezoek bij de LHBTI+-gemeenschap in The Castro in San Francisco. © ANP