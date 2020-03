Koning spreekt voor het eerst bij Dodenherdenking op Dam, Merkel houdt 5 mei-lezing

Het is voor het eerst dat de koning spreekt bij de nationale herdenking, aldus de Rijksvoorlichtingsdienst. Koningin Beatrix hield 25 jaar geleden een toespraak, maar dat was op 5 mei. Het koningspaar en Rutte zijn ook bij de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam. Daar spreekt schrijver Arnon Grunberg de 4 mei-voordracht uit.

De premier is dinsdag 5 mei ook aanwezig bij de 5 mei-lezing. Op het bevrijdingsfestival op het Malieveld in Den Haag ontsteekt Rutte het bevrijdingsvuur als startsein voor de veertien bevrijdingsfestivals en alle andere activiteiten in het land. In de avond zijn het koningspaar en Rutte bij het 5 mei-concert in Amsterdam. Het concert is traditiegetrouw op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.