Koning over protesten: ‘Geweld en intimidatie zijn nooit de oplossing, boeren zijn deel van Nederland’

Geweld en intimidatie zijn volgens koning Willem-Alexander ‘nooit de oplossing’. Dat zei hij na afloop van het staatsbezoek aan Oostenrijk toen hem werd gevraagd naar de situatie rondom boeren en de stikstofcrisis in Nederland. ,,Uiteindelijk moeten we weer aan tafel, moeten we weer de dialoog aangaan en samen het probleem oplossen.”

De koning zegt dat hij en zijn vrouw koningin Máxima het nieuws in Nederland op de voet volgen en zien dat er sprake is van ‘geweld en intimidatie’. ,,De boeren zijn een deel van ons cultureel erfgoed, een deel van Nederland”, vervolgt de koning, die vindt dat er ‘samen’ gezocht moet worden naar een oplossing voor het stikstofprobleem. ,,We moeten daarom ook samen naar de toekomst kijken, we kunnen ze niet wegzetten als één groep. Het is een deel van onze geschiedenis, een deel van ons land en een deel van onze identiteit.”

Dinsdagavond waren er na de demonstraties van de boeren rellen bij het huis van stikstofminister Christianne van der Wal. Ook werd CDA-Kamerlid Derk Boswijk bij zijn huis opgezocht en blokkeerden de actievoerders verscheidene wegen. Of daarmee ‘de grens’ is bereikt, weet koning Willem-Alexander niet. ,,Ik weet niet waar de grens ligt. Uiteindelijk moeten we toch weer aan tafel gaan zitten. Uiteindelijk moet het stikstofprobleem opgelost worden en dat kan alleen als we samen aan tafel gaan en een oplossing vinden voor dit probleem.”

Voor de derde dag op rij vinden vandaag boerenprotesten plaats in het hele land. Zo zijn vandaag meerdere boeren op de tractor naar provinciehuizen gereisd en was de A1 een poos dicht vanwege een blokkade met zo'n 50 tractoren. Gisteren werd duidelijk dat moties om de stikstofplannen, waardoor op sommige plekken stikstofuitstoot met meer dan 90 procent gereduceerd moet worden, te wijzigen of annuleren niet genoeg stemmen hebben gehaald in de Tweede Kamer.