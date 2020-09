Koning niet naar Duitsland door aangescherpte reisregels

VIDEO LIVE | Finland zet coronahon­den in op vliegveld, virusdrup­pel­tjes blijven half uur in lift hangen

13:56 Hoesten en niezen in een lift kan een wolk aerosolen - onzichtbaar kleine druppeltjes - veroorzaken die bij gesloten deuren wel een half uur blijft hangen. Zijn die druppeltjes afkomstig van een met corona besmet persoon dan is de kans groot dat anderen bij inademing het virus oplopen. Als de liftdeuren langer open blijven, is de wolk binnen een aantal minuten weg, blijkt uit onderzoek van de UvA en het Amsterdam UMC. Ook vandaag lees je in dit liveblog alles over het coronavirus. De ontwikkelingen van de afgelopen dagen staan hier.