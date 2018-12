Koning: Nederland een van de beste plekken op de wereld om te werken en te wonen

videoKoning Willem-Alexander heeft vandaag op eerste kerstdag de traditionele kersttoespraak gehouden. Hij doet een beroep op burgers om samen te werken en oog te hebben voor het gedeelde belang. ‘Een beter Nederland begint in kleine huisjes en Nederland is een van de beste plekken op de wereld om te werken en te wonen’.

,,De Nederlandse norm is dat we oog hebben voor elkaar en het gedeelde belang. Deze norm mogen we nooit laten vervagen.’’ Volgens de koning voelen verreweg de meeste Nederlanders zich thuis in een omgeving waar tegenstellingen niet op de spits worden gedreven en waar conflicten zo goed mogelijk samen worden opgelost. ,,De bereidheid om rekening met elkaar te houden en samen te werken heeft ons ver gebracht.’’

Volledig scherm Koning Willem-Alexander © RVD

Gemis

Kerst is niet voor iedereen een feest, doordat mensen eenzaam kunnen zijn of iemand vreselijk missen. Dat zei koning Willem-Alexander in zijn toespraak. ,,Mijn vrouw en ik weten wat u doormaakt.” De koningin verloor het afgelopen jaar haar zusje, de koning enkele jaren geleden zijn broer Friso.

Koning Willem-Alexander heeft zijn kersttoespraak dit jaar opgenomen in de warm aangeklede bibliotheek van Paleis Noordeinde in Den Haag. Dit omdat het koninklijk gezin deze maand verhuist van de Eikenhorst in Wassenaar naar Paleis Huis ten Bosch. Omdat het paleis nog niet voldoende is ingericht om de opnames te maken, is gekozen voor het werkpaleis van de koning.

De kerstrede trok vorig jaar bijna 1,7 miljoen kijkers. De toespraak stond toen in het teken van gemeenschapszin. ,,Het valt niet altijd mee om te blijven geloven in de gemeenschap die we samen vormen.”, uitte de koning toen zijn zorgen. ,,Helemaal niet in een land met zoveel verscheidenheid als het onze. Weinig aanlokkelijk is een samenleving waarin steeds meer mensen zich terugtrekken in een eigen kamer, zonder besef van het huis dat we samen delen.”