Koning komt naar Dordrecht voor start 'Ode aan de Synode'

Met Ode aan de Synode gaat Dordrecht 400 jaar terug in de tijd. In 1618 en 1619 was de stad ruim zes maanden het centrum van Europa. Meer dan honderd professoren, politici en predikanten uit binnen- en buitenland, verbleven in de stad voor een unieke bijeenkomst. Deze Synode van Dordrecht had grote gevolgen voor de landspolitiek, het kerkelijk leven en de cultuur in de Republiek. Er werd opdracht gegeven om de eerste officiële Nederlandse vertaling van de bijbel te laten maken, de Statenvertaling, en de 'Dordtse leerregels' werden opgesteld.