Koning in historische toespraak: ‘Burgers in nood voelden zich in de steek gelaten. Ook door mijn overgrootmoeder’

In heel Nederland zijn vanavond met twee minuten stilte de slachtoffers herdacht van de Tweede Wereldoorlog en allen die in de decennia daarna sneuvelden in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Koning Willem-Alexander hield bij het Nationaal Monument op de Dam een historische toespraak . Daarin sprak hij kritisch over de rol van zijn overgrootmoeder Wilhelmina. ,,Dit is iets dat mij niet loslaat’’, sprak het staatshoofd.

De koning begon met te zeggen dat het vreemd voelde op een bijna lege Dam. ,,Maar ik weet dat u, dat jij, deze Nationale Herdenking meebeleeft en dat we hier samen staan.’’



,,In deze uitzonderlijke maanden hebben wij allemaal een deel van onze vrijheid op moeten geven. Sinds de oorlog heeft ons land iets dergelijks niet gekend. Nu maken we zelf een keuze. In het belang van leven en gezondheid. Toen wérd de keuze voor ons gemaakt. Door een bezetter met een ideologie zonder genade die vele miljoenen mensen de dood in joeg.’’

Aan de hand van de getuigenis van de 93-jarige joodse Jules Schelvis in de Westerkerk, bijna zes jaar geleden, vertelde het staatshoofd hoe de ultieme onvrijheid voelde. Schelvis blikte toen terug op zijn reis naar en verblijf in concentratiekamp Sobibor, in juni 1943. ,,Hij vertelde over de horloges die bij aankomst door soldaten van polsen werden gerukt. Over hoe hij zijn vrouw Rachel in de chaos kwijtraakte. Nooit zag hij haar terug.’’

,,’Welk normaal mens had dit kunnen bedenken? Hoe kon de wereld toestaan dat wij, rechtschapen burgers van Nederland, als uitschot werden behandeld?’ Zijn (Schelvis, red.) vraag bleef hangen tussen de pilaren van de kerk. Ik heb er geen antwoord op. Nog steeds niet. Wat ik me ook herinner, is zijn verslag van wat er aan de reis voorafging. Na een razzia werd hij samen met zijn vrouw en vele honderden anderen weggevoerd naar station Muiderpoort. Ik hoor nog zijn woorden: ‘Honderden omstanders hebben zonder vorm van protest toegekeken hoe de overvolle trams, onder strenge bewaking, voorbij reden’.”

Wilhelmina

,,Medemensen, medeburgers in nood, voelden zich in de steek gelaten, onvoldoende gehoord, onvoldoende gesteund, al was het maar met woorden. Ook vanuit Londen, ook door mijn overgrootmoeder, toch standvastig en fel in haar verzet. Het is iets dat me niet loslaat.”

Voor zijn toespraak legde koning Willem-Alexander met koningin Máxima een krans met witte bloemen bij het Nationaal Monument. Daarna blies een trompettist het taptoe-signaal, om klokslag 20.00 uur gevolgd door twee minuten stilte. Daarna volgden het Wilhelmus en een gedicht getiteld ‘Vrijheid’, voorgelezen door de 15-jarige Eva Pronk uit Den Haag.

Vergeten verleden

Voorafgaand aan de herdenking bij het Nationaal Monument was er zoals gebruikelijk een dienst in De Nieuwe Kerk. Schrijver Arnon Grunberg hield er de 4 mei-voordracht. Daarin wees hij op het gevaar van het vergeten van het verleden. ,,Wie de geschiedenis niet kent, wordt gevoelig voor mensen die ons gaan vertellen wie wij zijn en wie wij moeten vrezen’’, sprak hij voor een lege kerk. Actrice en zangeres Simone Kleinsma bracht het lied Pap, kun je me horen ten gehore, begeleid door het Metropole Orkest.

De Dam in Amsterdam werd omstreeks 18.00 uur volledig afgesloten voor publiek. Dranghekken versperden de toegangswegen en zwarte schermen moesten voorkomen dat mensen vanaf een afstand bleven toekijken. In de omgeving was veel politie aanwezig.



Volgens de politie is de herdenking ‘waardig, veilig en ongestoord’ verlopen. Wel werd rond 20.15 uur een man aangehouden in de omgeving van de Dam voor het verstoren van de openbare orde. Wat hij precies heeft gedaan, is niet bekendgemaakt.

Lof

De speech van de koning kon rekenen op veel lof op sociale media. ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wijst vooral op de woorden die de koning wijdde aan zijn overgrootmoeder Wilhelmina. ,,Wat een heilzame en grootmoedige erkenning van het zwijgen van onze toenmalige koningin over de vervolging en de vernietiging van Joden’’, deelt hij op Twitter. PvdA-leider Lodewijk Asscher noemt het een ‘adembenemend goede toespraak van de koning’.

Kransen

Bij de Nationale Herdenking, die rechtstreeks op televisie was te volgen, waren naast de koning en koningin een adjudant van de koning aanwezig, premier Mark Rutte, de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema en Gerdi Verbeet, voorzitter van Nationaal Comité 4 en 5 mei. Twee scouts legden negen kransen namens overheden en organisaties, die dat normaal gesproken zelf doen.

Op diverse andere plekken in het land werden ook herdenkingen zonder publiek gehouden. De Dodenherdenking op de Waalsdorpervlakte werd bijgewoond door een zeer beperkt aantal mensen. De voorzitter van de Vereniging Erepeloton Waalsdorp en de secretaris en de burgemeester van Wassenaar legden een krans. De bourdonklok werd niet door drie personen, zoals de afgelopen zestig jaar, maar aan weerszijden door één persoon geluid.

Op het Nationaal Militair Ereveld op de Grebbeberg in Rhenen was een besloten herdenking. De erevelden en herinneringscentra waren maandag gesloten om te voorkomen dat er toch publiek zou komen.