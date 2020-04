Koning: ‘Hou vol, ook na deze Koningsdag’

VIDEOKoning Willem-Alexander hoopt dat deze eerste Koningsdag-thuis een onvergetelijke dag wordt, maar drukt Nederland op het hart om de coronamaatregelen vol te houden. Dat zei de jarige koning (53) maandagochtend in een korte toespraak op televisie. De koning viert de feestelijkheden dit jaar in verband met het virus thuis, in Huis ten Bosch, met zijn gezin. ,,Geniet ervan, houd afstand en blijf gezond.”

,,Hoe bijzonder is het hoe het gelukt is op afstand van elkaar toch een eenheid te vormen”, zei de koning aan het begin van zijn speech, waarin hij het Concertgebouworkest bedankte voor het initiatief om met het Wilhelmus deze ‘online dag’ te openen. ,,Koningsdag-thuis belooft een unieke Koningsdag te worden. En dan vooral uniek omdat ik hoop dat het de allerlaatste Koningsdag-thuis van de geschiedenis zal zijn. Probeer er het beste van te maken, zodat u later zal herinneren hoe u thuis en toch samen deze dag heeft beleefd.”

Willem-Alexander had ‘natuurlijk veel liever’ met zijn familie Koningsdag in Maastricht gevierd. Hij verheugde zich intens op beelden van volle grachten, pleinen en straten, grote massa's mensen op de been in dorpen, steden en de witte stranden van het Caraïbische deel van Nederland. ,,Heel Nederland dat uit zijn dak gaat, uitbundig feestvierend. Een dag waarop ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ niet opgaat, voor de anders zo nuchtere Nederlanders”, zei de koning temidden van zijn gezin.

Maar vanwege het virus kon zo’n ‘normale’ Koningsdag niet doorgaan, al beloofde de koning dat Maastricht niet vergeten wordt. ,,Wat in het vat zit, verzuurt niet. Laef Mestreeg zit al in ons hart gesloten.”

Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters, prinsessen Amalia, Alexia en Ariane vieren Koningsdag in Paleis Huis ten Bosch.

Teleurstelling

,,Ik kan me heel goed voorstellen dat velen van u gehoopt hadden op meer bewegingsvrijheid na morgen. Ook hier in huis was de teleurstelling voelbaar. Maar het coronavirus laat zich niet de les lezen", zei de koning. ,,Hou dus vol, ook na deze Koningsdag. We zoen het voor ons zelf, voor de zwakkeren in de samenleving en voor onze zorgprofessionals, om hen na vele weken van uiterste inspanning rust te gunnen. Rust om bij te komen en om zich op te maken voor aankomende topprestaties die geleverd moeten worden om de uitgestelde medische zorg weer in te halen. En ook, onverhoopt, voor het moment dat het virus weer de kop op steekt en de ziekenhuizen weer vollopen met Covid 19-patiënten.”

Willem-Alexander vroeg Nederlanders om hun respect voor de zorg te tonen door ‘vol te houden’. ,,Doe het voor hen.”

Amalia, Ariane, Willem-Alexander, Alexia en Máxima.

Nationale toost

Koningsdag heeft dit jaar een totaal ander karakter, nu de nationale feestdag vanuit huis of vanaf het balkon wordt gevierd. Om 16.00 uur sluit de koning de viering af door het glas te heffen tijdens een nationale toost.

Eerder vanochtend werden foto's vrijgegeven van het koninklijk gezin, dat thuis Koningsdag viert. De koning zonder stropdas, Máxima in een kleurrijke jumpsuit, kroonprinses Amalia (16) in een felgele jurk en haar zussen Alexia (14) en Ariane (13) in lichte, zomerse jurkjes.

