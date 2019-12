Koning én vader spreekt jongeren toe over perfect willen zijn: ‘Het is oké’

kersttoespraakKoning Willem-Alexander had in zijn kersttoespraak een specifieke boodschap voor jongeren. Hij sprak over ‘een perfecte versie van onszelf’ op sociale media en stelde daar tegenover dat er in het leven ook weleens iets tegenzit. ‘Het is oké’, zei de koning. Sprak hier een vader van drie tienerdochters?

,,We willen als vrije mensen het beste uit het leven halen, en verwijten het onszelf als dat niet lukt. We spiegelen ons aan anderen, leggen de lat hoog en presenteren graag een perfecte versie van onszelf aan de buitenwereld. Alsof er een taboe rust op onzekerheid en tekortkomingen. Maar niemand is perfect. Gelukkig maar. Dit zeg ik ook tegen jonge mensen. Trek het je niet teveel aan als het eens tegenzit. Geef jezelf wat ruimte. Het is oké.”

Bij het uitspreken van deze woorden zoomde de camera steeds verder in en sprak koning Willem-Alexander de jonge kijkers rechtstreeks toe. In alle jaren dat hij koning is, richt Willem-Alexander zich zoveel mogelijk op jongeren. Bij zijn inhuldiging danste hij mee op de beats van dj Armin van Buuren. Tijdens een bezoek aan een hogeschool sprak hij jongeren rechtstreeks aan op al die mobieltjes die ze in de lucht hielden toen de koning binnenkwam. Hij stak zijn eigen mobiel omhoog en zei dat dat zijn uitzicht was. En in een eerdere kersttoespraak had hij het erover dat Nederland meer is dan zeventien miljoen selfies.

,,Hij zoekt echt contact met jongeren, spreekt in jongerentaal. Voor Willem-Alexander is het essentieel om als koning de verbinding te zoeken. En dankzij drie jongeren thuis wordt hij natuurlijk dagelijks geconfronteerd met wat er speelt", verklaart Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten.

Unicum

Dat koning Willem-Alexander er in zijn kersttoespraken een andere stijl op nahoudt dan zijn moeder prinses Beatrix is allang duidelijk. Maar dat hij jongeren zo expliciet benoemt, dat is in de speech van 2019 een unicum, zeggen kenners. ,,Dat ene zinnetje: het is oké. Dat is echt ontzettend veelzeggend”, vindt Oranjekenner Dorine Hermans. ,,Zijn moeder was meer van de traditionele monarchie waarbij er afstand moest zijn tussen het staatshoofd en de onderdanen. Willem-Alexander wil die afstand juist niet, of in ieder geval minder.”

Al spreekt Willem-Alexander de woorden écht uit als een koning ‘die verbinding zoekt’, zijn dochters zijn volgens Hermans zeker een inspiratiebron. En dus zijn ook de sociale media een terugkerend thema tijdens zijn koningschap. ,,Hij heeft drie pubers die mooie plaatjes van zichzelf delen. Bovendien is Amalia ook nog het mikpunt geweest op sociale media op grond van haar gewicht. Dus dat zal zeker een inspiratiebron zijn.” Al doet het Koninklijk Huis daar ook zelf aan mee, vindt Hermans. ,,De koning heeft een beetje boter op het hoofd, een paar grammetjes, want zijn gezin is ook bezig om perfecte plaatjes te laten zien. De foto's die van hen verschijnen zijn van een ideaal gezin.”

Geluk

Als we nagaan wat ons het meest gelukkig maakt, dan geeft bijna iedereen hetzelfde antwoord: de mensen om me heen. Familie en vrienden, maar ook mensen die je misschien nauwelijks kent en die gewoon aardig tegen je zijn. Geluk zit in onze verbondenheid met anderen. Laten we elkaar daarom niet loslaten. Laten we naar elkaar luisteren en begrip tonen. Laten we elkaar troosten en moed geven. Het helpt als iemand je aankijkt en tegen je zegt: ‘het is goed’. Met een luisterend oor, een uitgestoken hand of een arm om de schouder geven we elkaar het mooiste geschenk dat een mens aan een mens kan geven. Niet alleen deze Kerst, maar ook daarna.

Zijn boodschap ging overigens verder dan alleen het fenomeen perfecte plaatjes op sociale media. Hij refereerde aan geluk in het leven en hoe belangrijk het is om elkaar te allen tijde te troosten in lastige situaties. Mogelijk schuilt daar ook een privésituatie achter, zegt deskundige Marcella. ,,De koning is zelf geconfronteerd met jonge mensen die uit het leven stappen, namelijk de zus van Maxima, vorig jaar juni. Ik vond deze toespraak echt intenser dan eerdere jaren.”

Cadeautje

Voor puberexpert Marina van der Wal was juist die diepere laag in de toespraak een cadeautje. ,,Als volwassenen verlangen we er intens naar om onze kinderen gelukkig te maken en hebben we de neiging weg te kijken als ze niet gelukkig zijn. Dan wijzen we hen op wat ze wél hebben en wat we ze allemaal hebben gegeven", legt ze haar blijdschap uit. Het is juist belangrijk om ook naar die minder gelukkige kant te kijken, kinderen te vragen waarom ze zich verdrietig voelen of waarom ze zich zorgen maken, stelt Van der Wal. ,,Er is hoge burn-out onder studenten, de laatste weken zijn veel jonge mensehn betrokken bij ernstige geweldsdelicten. Er speelt iets op het gebied van emoties bij kinderen en dat ziet de koning ook.”