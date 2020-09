Komt vandaag dan eindelijk duidelijkheid over de dood van Nicky Verstappen?

Het bewijs lijkt duidelijk: op de kleding van Nicky, wiens lichaam op 11 augustus 1998 werd gevonden, is dna van Brech aangetroffen. Maar voor het Openbaar Ministerie zijn er twee problemen: veel ondersteunend bewijs is er niet, en Brech zwijgt. In elk geval tot nu toe. Tot nu toe beriep Brech zich voortdurend op zijn zwijgrecht, en verklaarde hij maar één ding: ‘Ik heb Nicky niet ontvoerd, niet verkracht en niet om het leven gebracht.’