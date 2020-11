Komende nachten veel vallende sterren te zien

De Leoniden zijn jaarlijks rond deze tijd te zien aan de avondhemel. Vanavond en komend weekend zijn er zo’n dertig vallende sterren per uur te bewonderen. Maandag en dinsdag zullen dat er zelfs 45 zijn. Daarbij is het wel van belang dat er niet te veel bewolking is.

De weersomstandigheden zijn de komende nachten niet ideaal, maar in de nacht van zondag op maandag heb je volgens weervrouw Diana Woei van Weerplaza de meeste kans. ,,Het is een lastig verhaal”, aldus Woei. ,,Het is per regio verschillend en erg wisselvallig. Het beste advies is dus om de regenradar in de gaten te houden om zo te zien wanneer het opklaart.”