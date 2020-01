Komende jaarwisseling vuurwerkverbod in heel Rotterdam

Sinds afgelopen oud en nieuw is Rotterdam één vuurwerkvrijezone met veel uitzonderingsplekken waar nog wel vuurwerk afgestoken mocht worden. Dat maakte Rotterdam een onoverzichtelijke lappendeken van zones. Volgens de VVD had dit beleid niet het gewenste effect en daarom wil de partij liever een verbod.



De partij wijst erop dat vuurwerk ieder jaar tot veel overlast en vernielingen leidt. Zo werden alleen al dit jaar bij het Rotterdamse Oogziekenhuis achttien mensen met oogletsel binnengebracht. Ook voor de veiligheidsdiensten en hulpverleners is de nieuwjaarsnacht de drukste nacht van het jaar. ,,De Rotterdamse meldkamer kreeg afgelopen jaarwisseling duizend meldingen. Grote groepen jongeren denken de straat over te kunnen nemen.’’



Bij het vuurwerkverbod wordt geen onderscheid gemaakt in typen vuurwerk. De VVD wil eigenlijk minder gevaarlijk vuurwerk toestaan, maar dat onderscheid kan niet gemaakt worden in de gemeentelijke Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Via de APV kan een lokaal verbod of lokaal geldende regel worden ingesteld.