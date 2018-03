We doneren graag. Voor allerlei acties. Bootvluchtelingen uit Syrië, onschuldig veroordeelde dissidenten in dictatoriale landen, zielige kinderen in oorlogsgebieden en uitgemergelde herten op de Oostvaardersplassen; ze krijgen allemaal ons geld. Want wij Nederlanders denken niet alleen aan onszelf.



En we hebben het goed. We leveren graag een beetje in. Maar kom niet aan onze zonvakantie. Die is heilig. Die moet. Lekker voor 600 euro negen dagen nergens over nadenken.



En dus zijn de goedkope zonvakanties al zo'n beetje uitverkocht voor deze zomer. Met bovenaan het bestsellerlijstje de resorts in Griekenland, Turkije en Egypte. Bandje om je pols en genieten maar. Eens even kijken... Bij mijn weten is Turkije met rasse schreden op weg naar een dictatoriaal regime. Tegenstanders van Erdogan verdwijnen zonder pardon in het cachot. Wij staan erbij en kijken ernaar. Dus de kans dat er een paar 100 kilometer verderop iemand zit te creperen in een vochtige en donkere cel is heel groot. Ondertussen bestel jij nog dat biertje.