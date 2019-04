Kom in actie! Verbeter de wereld met deze tips

Of het nu gaat om de plastic vuilnisbergen in onze oceanen, politieke besluiten, ongeneeslijke ziekten of pesten op school, iedereen wil weleens wat aan de wereld veranderen. Maar waar te beginnen? De problemen zijn groot en in je eentje heb je weinig macht. Dat geldt voor volwassenen, maar voor kinderen nog meer. Als je al niet zonder toestemming van je ouders de kleur van je slaapkamer mag veranderen, hoe verander je dan de wereld? Dat antwoord is te vinden in het boek Grijp de macht! van de Amerikaanse journalist Caroline Paul (55). Haar tips zijn overigens net zo bruikbaar voor volwassenen.