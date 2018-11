Kogelwerende vesten voor ambulancepersoneel

Politie gaat graven naar al 26 jaar vermiste Willeke Dost

19:57 De politie en het Openbaar Ministerie hebben besloten in Koekange te gaan graven in verband met de vermissing van Willeke Dost. In de afgelopen dagen kwam dit onderzoek veelvuldig in de media. Het streven is om binnen een week het onderzoek in de grond te starten.