Kogel beschadigt raam van gemeentehuis Rhenen

Op het moment van het incident waren er geen medewerkers in het gebouw aanwezig. De reden voor deze vernieling en wie hiervoor verantwoordelijk is, of zijn, is niet bekend, meldt de gemeente. Dat maakt deel uit van het politieonderzoek.



Er is geen aanleiding of concrete dreiging voor dit incident bij de gemeente bekend. Burgemeester Hans van der Pas: ,,We zijn er door verrast, maar hebben geen idee in welke hoek we het moeten zoeken. Is het baldadigheid of een gerichte actie?”