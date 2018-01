Koerden demonstreren voor de tweede keer dit weekend

In totaal waren zo'n 100 mensen aanwezig bij de demonstratie. Ze liepen vanaf Centraal Station naar de Dam, en gingen niet lang na aankomst weer naar huis.



Het protest verliep rustig, niemand werd aangehouden. De politie was wel ruimschoots aanwezig, met ME-busjes een paarden.



Gisteren demonstreerden duizenden Koerden in Amsterdam om aandacht te vragen voor het offensief van de Turkse president Erdogan in Afrin, een Koerdische enclave in Syrië. Zijn 'Operatie Olijftak' zou een strijd tegen terroristen zijn, maar mensenrechtenorganisaties meldden inmiddels minstens 20 burgerslachtoffers.



De demonstranten verzamelden voor het stadhuis, om via de Vijzelstraat naar het Museumplein te lopen. Onderweg waren enkele opstootjes.



Vuurwapen getrokken

Op de Keizersgracht probeerden agenten in te grijpen toen ze zagen dat een taxichauffeur werd belaagd door demonstranten. Die keerden zich vervolgens tegen de politie.



Een agent voelde zich op dat moment zo bedreigd dat hij zijn vuurwapen trok, omhoog richtte en riep dat de demonstranten afstand moesten houden. Hier werd gehoor aan gegeven. De politie zoekt beelden van dit incident.



In totaal zijn negen mensen aangehouden voor onder andere het mishandelen van een agent en de taxichauffeur.



