KNVB roept op tot actie op Malieveld: ‘Laat amateurverenigingen niet in de kou staan’

Inspectie onderzoekt toch politieop­tre­den in Staphorst

De Inspectie Justitie en Veiligheid doet onderzoek naar het politieoptreden bij Staphorst, waar zaterdag anti-Zwarte Piet-demonstranten werden aangevallen. De Inspectie gaat kijken of de politie genoeg doet om dit soort geweld te voorkomen en of daarbij wel een neutrale positie is ingenomen.

24 november