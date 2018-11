KNVB: Oud-agenten naar risicoduels amateurvoetbal

De KNVB wil stadsmariniers, reservisten of voormalige agenten inzetten om beter zicht te krijgen op geweldsincidenten in het amateurvoetbal. Die mensen moeten de 'oren en ogen' van de voetbalbond zijn op plaatsen waar eigenlijk niemand wil komen.

Directeur amateurvoetbal Jan Dirk van der Zee zegt maandag tegen Nieuwsuur dat hij momenteel zo'n veertig 'probleemclubs' in het vizier heeft. De redactie van dat programma deed afgelopen week onderzoek naar geweld in het amateurvoetbal.

Komende week is het zes jaar geleden dat grensrechter Richard Nieuwenhuizen door geweld op het voetbalveld om het leven kwam. Uit cijfers van de bond blijkt dat er de afgelopen zes jaar vijfhonderd 'excessieve' incidenten zijn geweest tegen arbiters. De KNVB heeft met name in de laagste klassen van het amateurvoetbal beperkt zicht op geweldsincidenten.

Bewijsmateriaal

,,In de kelderklasse van het amateurvoetbal wil ik waarnemers die ook gewoon professionals zijn, zoals oud-defensiemedewerkers, oud-agenten, stadsmariniers en buitengewone opsporingsambtenaren'', aldus Van der Zee. ,,We hebben echt mensen nodig die bij zo'n wedstrijd goed kunnen observeren, neutraal en onafhankelijk. Gewoon bewijsmateriaal verzamelen. Want zodra wij dat hebben, kunnen wij een tuchtrechtszaak in gang zetten en kan zo'n club verbannen worden uit het Nederlandse voetbal. En dat wil ik. Die clubs moeten weg.‘’

Afgelopen zondag liep het in Breda nog flink uit de hand tijdens de voetbalwedstrijd tussen Right-Oh uit Geertruidenberg en het Bredase SC Hoge Vucht in de vierde klasse C. De wedstrijd werd gestaakt vanwege vechtpartijen en vernielingen. Hierbij is één speler gewond geraakt en per ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Volledig scherm Een screenshot van de video van de vechtpartij tussen voetballers van Hoge Vucht uit Breda en Right-Oh uit Geertruidenberg. © Screenshot video