KNMI waarschuwt voor mistbanken in deel van het land

Verbod op straatge­bruik softdrugs in avond en nacht van de baan

14 oktober Er komt toch geen verbod op het gebruik en bezit van softdrugs op straat in de avond en nacht. Het was een van de maatregelen die gisteren werden aangekondigd door het kabinet om het aantal coronabesmettingen terug te brengen. De maatregel blijkt in strijd met het gedoogbeleid. De verkoop van softdrugs na 20.00 uur is niet toegestaan.