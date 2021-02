KNMI waarschuwt voor dichte mist in hele land

Pakketbe­zor­ger reed twee keer over man (42) heen die hem aansprak op rijgedrag

25 februari De 19-jarige pakketbezorger Tarik O. uit Woerden is twee keer over de man heengereden die hem vorig jaar in Wijchen aansprak op zijn rijgedrag. O. reed het 42-jarige slachtoffer aan, hij werd een stuk meegesleurd op de motorkap. Toen hij onder de auto terechtkwam, zou de pakketbezorger de bus in z’n achteruit hebben gezet en nogmaals over de man heen zijn gereden. Het slachtoffer overleed op straat, voor de ogen van zijn vrouw.