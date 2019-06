KNMI trekt code oranje voor het hele land in

In tegenstelling tot gisteren werd het vandaag weer warm. In de middag werd het in vrijwel heel het land zo’n 23 tot 27 graden. ,,Op veel plaatsen zomerse warmte”, aldus meteoroloog Raymond Klaassen van Weerplaza . Zaterdag kan er hier en en daar een regenbui vallen. ,,Van deze buien verwachten we weinig problemen", meent Klaasen. ,,Wat zaterdag wel opvalt en hinderlijk kan zijn is de wind.”

De wind waait zaterdag uit zuidwestelijke richting en is matig tot krachtig. Aan zee is de wind enige tijd hard. In de kustgebieden, in het noorden en rond het IJsselmeer zijn er windstoten van 90 tot 100 kilometer per uur mogelijk. Dieper landinwaarts houden de meteorologen rekening met windstoten van 75 tot 90 kilometer per uur. Klaassen: ,,Dergelijke wind en windstoten kunnen best voor hinder zorgen. Zeker bomen en takken die al een optater hebben gehad de afgelopen dagen zijn kwetsbaar.” Later zaterdag neemt de wind geleidelijk iets af.