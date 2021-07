KNMI beëindigt code rood in Limburg, nog wel veel regen verwacht

liveblogZuid-Limburg kampt met zware wateroverlast door hevige regenval. In Hoensbroek dreigde enkele uren acuut gevaar omdat een waterbuffer over dreigde te lopen in een laaggelegen wijk. Het KNMI kondigde in eerste instantie code rood af, maar stelde die weercode in de loop van de nacht bij naar code geel. Defensie heeft tientallen militairen gestuurd. De meeste actuele updates vind je in de liveblog onderaan deze tekst.