‘Kluisverklaringen’ van geliquideerde aartsvijand van Ridouan Taghi zetten het criminele milieu op scherp

Lukt militair niet om 72 uur in z'n eentje te overleven in Breda, terecht uit speciale opleiding gezet

Een militair die een functie ambieerde bij de Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) van de Koninklijke Marechaussee, is volgens de rechtbank Den Haag terecht uit de opleiding gezet. De sergeant van het Korps Mariniers moest 72 uur in zijn eentje zien te overleven in Breda, zonder hulp van anderen en zonder geld. Naar later bleek, was hij stiekem bij een kennis in huis geweest.

27 januari