Kluisverklaring Jos Brech naar buiten, vandaag wordt geen tbs geëist

LIVE UPDATEDe mysterieuze kluisverklaring van Jos Brech is opgedoken, tijdens het hoger beroep in de zaak Nicky Verstappen. Alleen blijken grote delen van de handgeschreven verklaring van Brech zwart gemaakt. Vandaag hoort Brech welke straf tegen hem wordt geëist. Tbs maakt van die straf overigens geen deel uit, kondigt het OM aan.

Eindelijk was ‘ie er: de ‘kluisverklaring’ van Jos Brech. In eerste aanleg werd al meermaals gevraagd het document te overleggen aan de rechtbank, maar nooit dook de handgeschreven verklaring op. Gisteren mailde Roethof de woorden van Brech alsnog. De verklaring - het blijkt een brief - werd vastgelegd voor Brech de kans had het dossier in te zien, zodat hem later niet verweten zou kunnen worden dat hij zijn verhaal afstemde op het dossier. Brech noemde het eerder een ‘troefkaart’, maar die speelde hij tijdens de eerdere inhoudelijke behandeling van zijn zaak dus nooit uit.

Maar ja, of die verklaring nu écht was wat ervan werd gehoopt? ,,Met Sinterklaas wordt ook gezongen: daar is ‘ie dan eindelijk,” zegt de aanklager. Alleen: van de twee pagina’s is ongeveer twintig procent wit gebleven en tachtig procent zwart gemaakt, vertelt hij er meteen achteraan. Roethof zegt dat uit de verklaring blijkt wat Brech eerder al heeft verteld tijdens een videoverklaring: Brech ging plassen, zag ‘iets’ en stuitte uiteindelijk op het lichaam van Nicky.

Nicky

Vandaag zijn de aanklagers aan het woord in de zaak Nicky Verstappen en hoort Brech welke straf tegen hem wordt geëist. Tbs zal daar geen onderdeel van uitmaken, kondigt het OM al aan. De advocaat-generaals (AG's) benadrukken overigens dat de ‘zaak’ veel meer is dan dat. Het gaat om de zoon van Peetje en Berthie, een broertje, een vriendje, aan wie nog altijd gedacht wordt. Een jongetje ook, dat in 1998 op de ‘verkeerde tijd op de verkeerde plaats’ was. ,,We gaan uit van een niet natuurlijke dood die geen sporen achterliet. We gaan ervan uit dat hij voor zijn dood is misbruikt. Het is niet nodig dat wij van uur tot uur weten wat er is gebeurd. Het gaat wel om bewijs.” Dat is er, aldus de aanklagers: Brech was de verkeerde man, wiens pad met dat van Nicky kruiste.

Dat beeld kon Brech niet wegnemen, stelt het OM. Hij gaf dit hoger beroep weliswaar meer openheid van zaken, maar pakte de ‘uitgestoken hand’ uitgebreid te vertellen niet aan. Er werd weliswaar een tweede videoverklaring gedeeld, de kluisverklaring kwam dus naar boven, maar veel details werden toch nog niet ingevuld. Wel kwam er een verklaring van moordenaar Bekir E. in het dossier, die vastzat met Brech. E. zegt dat Brech aan hem opbiechtte dat het ‘niet de bedoeling was’ dat Nicky de dood vond op de Brunssummerheide. In de loop van de dag moet blijken hoe de AG's zijn verhaal wegen. Vandaag zullen de AG’s zes uur lang pleiten, om uiteen te zetten hoe ze naar de zaak kijken. Uitgebreid dus, ‘omdat de dood van Nicky Verstappen daarom vraagt’.

Gevonden

Hoe het jongetje werd gevonden, laat in elk geval zien dat Nicky niet natuurlijk stierf, aldus het OM. Hij lag erbij alsof hij was neergelegd. Zijn onderbroek zat binnenstebuiten. Het ligt niet voor de hand dat hij die zelf zo aantrok. ,,De onderbroek is zo genaaid dat het binnenstebuiten dragen het draagcomfort aanzienlijk verminderd,” aldus de AG. Op de onderbroek werden ook nog eens de meeste dna-sporen van Brech aangetroffen, wat volgens het OM al voldoende is om misbruik te bewijzen.

Maar volgens het OM is er meer dan alleen dna bewijs. Brech past precies in het profiel van de dader. Hij kende de Brunssummerheide - opvallend genoeg werd Nicky gevonden in het enige afgezette gedeelte van de heide. En Brech had een verleden. In de jaren tachtig pakte Brech jongetjes van achteren vast, greep met zijn hand in hun broek. De kinderen vertelden hoe hij dreigde, een jongetje dat weg wilde rennen greep hij bij zijn arm en trok hem terug. Zijn seksuele voorkeur voor kinderen is altijd gebleven, blijkt ook wel uit de kinderporno die op Brechs computer werd aangetroffen.

Lees verder onder de foto

Volledig scherm De ouders van Nicky Verstappen vanochtend in de rechtbank. Dochter Femke kwam vandaag niet. © ANP

Vanochtend werd ook een pleegdochter van Brechs zus gehoord. Haar biologische moeder deed aangifte, omdat Brech tegen het pleegkind gezegd zou hebben dat hij ‘inderdaad wel eens verliefd was geweest', en wel op ene ‘Nicky'. Maar het kind zelf ontkent dat. Omdat ze volgens Roethof kwetsbaar is en erg ‘gepest en geplaagd’ werd vanwege haar connectie met Brech, zou ze achter gesloten deuren verhoord moeten worden. Dat is deze ochtend gebeurd. Ze vertelde te hebben gevraagd of Brech wel eens verliefd was geweest, maar die gaf nooit antwoord. Later droomde ze dat antwoord wel te krijgen en in die droom noemde Brech de naam Nicky.

Peetje

Vorige week sprak Peetje Verstappen, de vader van Nicky, Jos Brech toe. Toen begon het hoger beroep. ,,Niemand weet hoeveel verdriet wij hebben. Ons leven is niet normaal.” Hij vertelde dat voor de familie ‘geen straf hoog genoeg is'. Peetje, zijn vrouw Berthie en dochter Femke zijn ervan overtuigd dat Brech de man is die de dood van hun zoontje op zijn geweten heeft, ook al ontkent die dat zelf. In eerste aanleg vond de rechtbank de verklaring van Brech over zijn betrokkenheid overigens niet geloofwaardig: Brech kreeg 12,5 jaar cel.

