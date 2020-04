Klopjachten en massa-executies: aan het einde van de oorlog ging het hard tegen hard

Gevangene krijgt privécel na onrust over coronabe­smet­ting in bajes

13:18 Een gevangene die samen met een medegedetineerde vastzat in één cel in de gevangenis in Arnhem, krijgt een plek voor zichzelf. De man diende met succes een klacht in nadat een medewerker van het cellencomplex afgelopen weekend besmet was geraakt met het coronavirus.