Klopjacht op schutter McDonald's, burgemeester spreekt van ‘heftige gebeurtenis’

Man aangehou­den voor brand bij zendmast Almere

De politie heeft een 39-jarige man uit Almere aangehouden voor een brand bij een zendmast in zijn woonplaats twee jaar geleden. In die periode werd in of bij meerdere zendmasten brand gesticht, mogelijk uit protest tegen de uitrol van het 5G-netwerk. Sommige actievoerders vrezen dat de antennes schadelijke straling uitzenden.

29 maart