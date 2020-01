‘KLM vloog niet boven Iran en Irak na neerhalen Oekraïense Boeing’

In de nacht van 7 op 8 januari werd een vlucht van UIA kort na vertrek uit Teheran uit de lucht geschoten. Daarbij kwamen 176 mensen om het leven. De partijen willen opheldering van minister van Infrastructuur Cora van Nieuwenhuizen waarom KLM na de aanval in de regio bleef vliegen.



KLM legt uit dat minstens vijf kwartier voorafgaand aan de ramp de laatste vlucht van KLM uit het gebied weg was. De eerstvolgende vlucht die in de regio gepland stond, was in de loop van de ochtend op 8 januari. Voor die tijd besloot KLM "na een uitgebreide risicoanalyse" om niet langer boven Iran en Irak te vliegen.



Het Duitse Lufthansa zei vrijdag dat het zijn vluchten naar Teheran heeft opgeschort tot 28 maart. Daarmee verlengde de maatschappij een eerdere ban, waarbij de vluchten tot eind januari waren geschrapt. Lufthansa was de laatste tijd de enige grote Europese luchtvaartmaatschappij die nog op een Iraanse bestemming vloog.