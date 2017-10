KLM-vliegtuig Madurodam levert 16.000 euro voor Sint-Maarten op

Het is voor het eerst in de 65-jarige geschiedenis van Madurodam dat zo'n miniatuur de Haagse miniatuurstad verlaat, want normaal gesproken verdwijnen ze in het depot.

Bij Madurodam zijn ze verheugd over het resultaat van de veiling van het 2,5 meter lange en 30 kilo zware vliegtuig. ,,Het is heel bijzonder om te ervaren dat de zorg en de aandacht die wij in Madurodam in onze maquettes stoppen, nu op deze manier beloond wordt. We zijn enorm blij dat we op deze manier ons steentje bij hebben kunnen dragen aan dit goede doel".