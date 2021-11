KLM en Schiphol bieden excuses aan voor rommelige afhandeling ‘coronavluchten’ uit Zuid-Afrika

Volgens de klagers was onder andere de communicatie onvoldoende en waren omstandigheden onhygiënisch , waarmee de kans op verdere verspreiding van het coronavirus op de loer lag. Ze moesten uren in het vliegtuig blijven. De ruimte waar ze daarna heen moesten zou te krap zijn geweest waarbij het ook aan frisse lucht zou hebben ontbroken. Ook duurde het uren voordat er voor eten en drinken was gezorgd. Veel reizigers zouden zich ook niet aan de coronamaatregelen hebben gehouden.

Enorm balen

“We balen er enorm van dat klanten mede door externe omstandigheden lange tijd geen duidelijkheid verschaft kon worden over het proces, zij zo veel uren aan boord moesten blijven en vervolgens op deze niet-klantvriendelijke wijze behandeld zijn”, aldus de maatschappij in een verklaring. KLM wil dit soort situaties in de toekomst voorkomen en wil daarom met de GGD en Schiphol om tafel gaan om te leren en het proces voor klanten te verbeteren.

Op de twee KLM-vluchten uit Johannesburg en Kaapstad bleken besmette reizigers te zitten. De GGD moest in allerijl passagiers testen. Uiteindelijk bleken 61 van de in totaal ruim zeshonderd passagiers besmet met het coronavirus. Zeker veertien van hen bleken besmet met de nieuwe Omikron-variant, die ontdekt is in het zuiden van Afrika. Zij moesten verplicht in isolatie in een hotel. Alle andere reizigers uit de twee toestellen moesten in thuisquarantaine. Voor dat het zover was hadden zij op Schiphol te maken met verschillende ontberingen.