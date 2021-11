Klimaatmars in Amsterdam: ‘Kinderen zouden zich niet zulke grote zorgen moeten maken’

Zeker 20.000 mensen gaan zaterdag de straat op om een ‘ambitieus en rechtvaardig klimaatbeleid’ te eisen. Vanaf de Dam zijn de demonstranten vertrokken richting het Westerpark. ,,Hoe gênant is het dat er hier kinderen moeten staan om de boodschap over te brengen.”

Ter hoogte van de Nassaukade gaan mensen die voorop lopen in de stoet op hun hurken zitten voor een sit-down en een wave. Er wordt afgeteld vanaf 10 en bij 1 golft de menigte met luid kabaal omhoog. De wave is ook metaforisch bedoeld, aldus de Amsterdamse Jesse van Schaik (17): ‘We rise up.’ Ze is al sinds haar 13de actief bij klimaatprotesten en ook nu loopt ze voorop. ,,Maar het gaat er hier niet om wie vooraan loopt, alleen met z’n allen maak je de impact.”

Een officiële indicatie van het aantal deelnemers is er nog niet, maar terwijl de kop van stoet via de Westergasbrug het eindpunt van de mars al nadert, zegt een agent in het Westerpark dat er nog altijd demonstranten vanaf de Dam vertrekken.

Daar is het programma iets voor 13.00 uur geopend door host Benjamin Fro vanaf het podium op de Dam. ,,What do we want? Climate Justice! When do we want it? Now!” wordt er luid geroepen. En: ,,Hoe laat is het? Solidariteit!” Van verschillende kanten klinkt opzwepende muziek en overal wapperen kleurrijke vlaggen. Met als kernkleur natuurlijk: groen.

Gênant

Ook actrice Anniek Pheifer neemt het podium. ,,We gaan zoveel geluid maken dat ze ons zelfs in Glasgow kunnen horen!” Er zijn veel kinderen op de Dam. Pheifer richt zich tot hen: ,,Ik schaam me eigenlijk naar jullie toe. Want hoe gênant is het dat er hier kinderen moeten staan om de boodschap over te brengen. Kinderen zouden zich niet zulke grote zorgen moeten maken.”

Vanaf de Dam lopen de demonstranten naar het Westerpark, waar verschillende klimaat- en jongerenactivisten een toespraak zullen geven. In de stoet valt een groot spandoek van het Amsterdam UMC op, dat wordt gedragen door een groep jonge geneeskundestudenten en artsen. Lieke Noij (25) vertelt: ,,Wij wilden sowieso al meelopen, maar wilden dat eigenlijk juist namens het ziekenhuis doen. De klimaatcrisis heeft namelijk ook directe gevolgen voor onze gezondheid.”

Volledig scherm © Marijne Beijen

Ook van het Erasmus en het Radboudziekenhuis lopen studenten mee. Eva van der Heide (25): ,,Gister liet het Amsterdam UMC weten: de vlag mag mee. Zo’n signaal uit de medische wereld is heel belangrijk.”

Geen reddingsboot

Ook Arthur de Vries en Nicolet Luisman uit Amsterdam lopen mee. Mét hun tweeling van 15 maanden oud. ‘Deze bakfiets is geen reddingsboot,’ staat er in grote letters op te lezen. ,,Het gaat om hún toekomst”, zeggen ze tegelijk. ,,Laat dit een signaal zijn richting de politiek: we moeten het doen voor de generaties die nog moeten opgroeien.”

Een spandoek van 55 meter lang wordt meegedragen in de stoet. Daarop staan talloze namen van steuners van de Klimaatmars. Met die lijst wordt de politiek opgeroepen de klimaatcrisis aan te pakken. Op een praalwagen van Milieudefensie roosteren persiflages van Premier Mark Rutte en Ben van Beurden (CEO van Shell) samen de aarde.

Volledig scherm © ANP

Maatregelen

De gemeente houdt rekening met een grote menigte en neemt maatregelen. Demonstranten worden begeleid door de politie en er zijn strenge afspraken gemaakt over de route en afval. Vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen geldt vanaf zaterdag weer een dringend advies om 1,5 meter afstand te houden. De gemeente roept deelnemers op zich hieraan te houden en om thuis te blijven bij klachten.

De mars wordt georganiseerd door de Klimaatcrisis Coalitie, een samenwerking van onder meer Oxfam Novib, Greenpeace, Extinction Rebellion, FNV, Fossielvrij NL en Milieudefensie.

De grootste klimaatmars tot nu toe in Nederland was in maart 2019 met 40.000 deelnemers in Amsterdam. De organisatie denkt dat aantal te kunnen overtreffen, aangezien het op die dag ‘ontzettend regende en ijskoud was’.

Terwijl activisten de straat op gaan, is in Glasgow nog altijd de VN-klimaattop gaande. Wereldleiders onderhandelen er over toekomstige doelen en afspraken wat betreft het klimaat. ,,Maar de klimaatcrisis is nú”, zegt Ikram Cakir, woordvoerder van Klimaatcrisis Coalitie. De organisatoren eisen dat de overheid de ‘grote vervuilers verplicht om gevaarlijke klimaatverandering te stoppen’.

Volledig scherm Een spandoek van 55 meter lang wordt meegedragen. Daarop staan talloze namen van steuners van de Klimaatmars. © ANP

