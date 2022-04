Kleptomane studente steelt via retouren 57.000 euro van Bijenkorf: ‘Had mezelf niet onder controle’

Man aangehou­den voor 26 jaar oude moord op Mike Duif

De politie heeft vandaag een 54-jarige man aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord op de 26-jarige Mike Duif in 1996. Deze verdachte kwam 26 jaar geleden ook al in beeld bij de politie, maar is toen niet vervolgd vanwege gebrek aan bewijs. De politie komt nu opnieuw bij de Amersfoorter uit door informatie van een nieuwe getuige.

19 april